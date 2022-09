Pjongjang zanika prodajo orožja Rusiji

Pjongjang, 22. septembra - Severna Koreja je danes zanikala, da bi med ukrajinsko vojno Rusiji prodajala orožje, kot so namigovali v ZDA. "V Rusijo nismo nikoli izvažali orožja ali streliva in tega ne načrtujemo niti v prihodnje," so sporočili s severnokorejskega obrambnega ministrstva, poroča španska tiskovna agencija EFE.