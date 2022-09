Svetovalni odbor Sveta Evrope Sloveniji med drugim priporoča ukrepanje proti sovražnemu govoru do manjšin

Strasbourg, 22. septembra - Slovenske oblasti bi morale izboljšati bivalne pogoje za Rome v neformalnih naseljih, preganjati in kaznovati sovražni govor ter v izobraževalnem sistemu, medijih in kulturi krepiti osveščanje o vseh manjšinah, je v danes objavljenem poročilu Sloveniji priporočil Svetovalni odbor Sveta Evrope pri okvirni konvenciji za zaščito narodnih manjšin.

Odbor glede Romov ugotavlja, da se število romskih naselij brez dostopa do javnih storitev od leta 2017 ni zmanjšalo. V nekaterih delih Slovenije neustrezni bivalni pogoji v romskih naseljih še vedno ovirajo vključevanje Romov v družbo ter negativno vplivajo na kakovost njihovega življenja.

Odbor pri tem poziva oblasti, naj zagotovijo dostop do osnovne infrastrukture in do zasebnih ali javnih oz. socialnih stanovanj. Priporoča tudi okrepitev prizadevanj za vključenost romskih otrok v vrtec.

Odbor skrbi tudi povečanje števila pritožb zaradi primerov sovražnega govora in etnične nestrpnosti. Sloveniji zato priporoča, naj okrepi prizadevanja za boj proti stereotipom in predsodkom o manjšinskih skupnostih, ki so izpostavljene sovražnemu govoru.

Poziva tudi k obsojanju vseh primerov sovražnega govora in protimanjšinske retorike v javnosti in politiki ter učinkovitemu preganjanju in kaznovanju dejanj iz sovraštva.

V poročilu še piše, da javni radio in televizija oddajata programe v madžarskem, italijanskem in romskem jeziku, a sta trajanje in pogostost oddajanja v madžarščini razmeroma omejena, v romščini pa zelo kratka, zato bi ju bilo treba podaljšati.

Poleg tega morajo javni mediji zagotoviti ustrezno televizijsko in radijsko oddajanje v jezikih drugih manjšinskih skupnosti, programi pa morajo vsebovati informacije o njih, da bi prispevali h koheziji in medsebojnemu razumevanju, priporoča odbor SE.

Svetovalni odbor poziva oblasti, naj spodbujajo ozaveščenost, spoštovanje in razumevanje vseh manjšinskih skupnosti v izobraževanju, medijih ter z zagotavljanjem namenskih sredstev za medkulturne dejavnosti.

Priporoča tudi okrepitev pravnega varstva nemško govoreče etnične skupnosti in novih narodnih skupnosti. Slovenijo poziva še, naj razmisli o tem, da bi jim omogočila dostop do ustavno zaščitenih manjšinskih pravic in razširila polno uporabo okvirne konvencije na osebe, ki pripadajo tem skupnostim.

Svetovalni odbor ob tem poziva slovenske oblasti, naj zagotovijo ustrezno usposabljanje učiteljev za poučevanje v madžarskem jeziku. Poleg tega jim priporoča, naj uvedejo poučevanje hrvaščine, nemščine in srbščine kot manjšinskih jezikov ter se posvetujejo s predstavniki drugih novih narodnih skupnosti o njihovih potrebah glede izobraževanja v manjšinskih jezikih.

Svetovalni odbor pri okvirni konvenciji za varstvo narodnih manjšin je neodvisno telo, ki Odboru ministrov Sveta Evrope pomaga pri ocenjevanju ustreznosti ukrepov, ki so jih pogodbenice okvirne konvencije sprejele za uresničevanje tega dokumenta.

Ocena temelji na informacijah iz petega poročila o stanju, drugih pisnih virih ter informacijah, ki jih je odbor pridobil med svojim obiskom v Sloveniji oktobra lani.