V Kostanjevici na Krki razstava slikarja Erika Mavriča

Kostanjevica na Krki, 23. septembra - V lapidariju Galerije Božidarja Jakca - Muzeju moderne in sodobne umetnosti v Kostanjevici na Krki bodo drevi ob 19. uri odprli razstavo Dolgo črno poletje slikarja Erika Mavriča. Razstavljena dela govorijo o kratkovidnosti in samoumevnosti sodobne družbe in s tem povezanimi eksistencialnimi tegobami posameznika, ujetega v družbene vzorce.