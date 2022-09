Revizorji zadovoljni s popravljalnimi ukrepi vlade glede drugega tira

Ljubljana, 22. septembra - Vlada je v odzivu na poročilo računskega sodišča o učinkovitosti priprave in izvedbe projekta drugi tir Divača-Koper pripravila vrsto popravljalnih ukrepov, ki so jih revizorji ocenili za zadovoljive. Konec junija je namreč računsko sodišče v poročilu izpostavilo neučinkovitost vlade in ministrstva pri vzpostavljanju podlag za gradnjo projekta.