Ministri G7 obtožili Rusijo stopnjevanja napetosti

New York, 22. septembra - Zunanji ministri držav članic skupine G7 so v sredo Rusijo obtožili namernega stopnjevanja napetosti, potem ko je ruski predsednik Vladimir Putin ukazal delno vojaško mobilizacijo rezervistov za bojevanje v Ukrajini, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Napovedali so tudi nove sankcije proti Rusiji.