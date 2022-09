Evropske borze uvodoma v minusu

London/Frankfurt/Pariz, 22. septembra - Borzni indeksi po Evropi so v uvodnem delu današnjega trgovanja padli in tako sledili padcem v Aziji in New Yorku, potem ko je ameriška centralna banka Federal Reserve znova zvišala obrestne mere in precej zmanjšala napoved gospodarske rasti, poročajo tuje tiskovne agencije.