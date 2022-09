Guterres pozval k povračilu škode zaradi podnebnih sprememb

New York, 22. septembra - Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je v sredo opozoril, da je čas za ukrepanje glede povračila škode zaradi podnebnih sprememb, še posebej v državah v razvoju. Na zasedanju Generalne skupščine ZN v New Yorku je pozval države k ukrepom glede štirih vprašanj do naslednje podnebne konference, poroča francoska tiskovna agencija AFP.