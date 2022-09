Zunanji ministri EU in ZDA ostro proti zadnjim Putinovim potezam

New York, 22. septembra - Zunanji ministri EU so se sinoči sestali na izrednem srečanju, ki ga je sklical visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell. Ostro so obsodili poteze Rusije. Borrell je na novinarski konferenci po srečanju sporočil, da so se ministri dogovorili o uvedbi novih sankcij proti Rusiji in nadaljevanju dobav orožja Ukrajini.