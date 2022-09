Carlsen spregovoril o prekinjenem dvoboju z Niemannom

Ljubljana, 22. septembra - Svetovni prvak v šahu Magnus Carlsen se je tudi javno odzval na neodigran dvoboj z 19-letnim Američanom Hansom Niemannom na spletnem šahovskem turnirju Julius Bär Generation Cup. "Žal tega ne morem komentirati, a ljudje lahko sami poiščejo odgovore in to so naredili," je dejal Norvežan za portal chess24 in dodal, da bo dogodek komentiral kasneje.