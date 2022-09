Pogrešana mladoletna Karin Velam

Nazarje, 22. septembra - Svojci pogrešajo mladoletno Karin Velam iz Nazarij. Nazadnje so jo videli okoli 13. ure, v bližini Ledne dvorane v Mariboru, so sporočili s Policijske uprave Celje. Pogrešana je visoka okoli 160 centimetrov in izredno vitke postave. Ima daljše svetlo rjave lase. Oblečena je v spodnji del trenerke rdeče barve in črn pulover s kapuco.