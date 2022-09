Putinova dejanja po mnenju von der Leynove kličejo po novih sankcijah EU

New York, 21. septembra - Dejanja ruskega predsednika Vladimirja Putina kličejo po novih sankcijah Evropske unije proti Rusiji, je danes ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku dejala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. O tem bodo že danes v New Yorku razpravljali tudi zunanji ministri EU.