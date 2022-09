V priporu zaradi gojenja večje količine konoplje

Murska Sobota, 21. septembra - Ljutomerski policisti so odvzeli prostost 58-letniku, ki je osumljen, da je ob Muri gojil večje število sadik konoplje. V hišni preiskavi so policisti poleg večje količine snovi za izdelavo hašiševega olja našli še 40.000 evrov gotovine, ki jo je najverjetneje pridobil s preprodajo prepovedane droge, so sporočili s PU Murska Sobota.