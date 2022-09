NIJZ bo cepilnim centrom dostavil prve odmerke cepiva, ki ščiti proti trenutno prevladujoči različici koronavirusa BA.5

Ljubljana, 22. septembra - 27 cepilnih centrov po Sloveniji bo danes prejelo prvih 8460 odmerkov novega cepiva Pfizer, ki je prilagojeno prvotni različici koronavirusa in podrazličicama omikrona BA.4 in BA.5, so v sredo za STA sporočili z NIJZ. V Slovenjo je namreč ta teden prispelo prvih 100.800 odmerkov tega cepiva, enako količino pa na NIJZ pričakujejo v prihodnjem tednu.