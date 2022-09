Biden: Rusija želi ukiniti pravico Ukrajine do obstoja

New York, 21. septembra - Ameriški predsednik Joe Biden je danes na zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov Rusijo obtožil, da želi z vojno ukiniti pravico Ukrajine do obstoja kot države in naroda. Obsodil je grožnje ruskega predsednika glede uporabe jedrskega orožja, se zavzel za razširitev Varnostnega sveta ZN in poudaril, da si ZDA ne želijo konflikta s Kitajsko.