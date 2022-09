V sarajevskem muzeju Irwini s portreti herojev Bosne in Hercegovine

Sarajevo, 22. septembra - V Zgodovinskem muzeju Bosne in Hercegovine v Sarajevu se bo danes predstavila skupina Irwin s projektom Was ist Kunst Bosna i Hercegovina - Heroji 1941/1945. Razstava je že gostovala po drugih mestih, v Sarajevu pa bo nagovorila domače občinstvo. Postavitev sodi v serijo projektov Was ist Kunst, s katerimi predstavljajo umetnike izbranih držav.