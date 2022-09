Škode po zadnji ujmi v 27 občinah po prvih ocenah za 7,7 milijona evrov

Ljubljana, 21. septembra - Ob ujmi, ki je konec minulega tedna prizadela 27 občin, je po prvih ocenah nastalo za 7,7 milijona evrov škode. Najbolj sta prizadeti občini Osilnica in Kostel, kjer najhujše posledice odpravljata Slovenska vojska in Uprava za zaščito in reševanje. V teh dveh občinah je nastala kar polovica te škode, so sporočili z obrambnega ministrstva.