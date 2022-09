S kampanjo do prepoznavanja in nujne prijave spolnih zlorab otrok

Ljubljana, 21. septembra - Lunina vila, Inštitut za zaščito otrok, s kampanjo Če prijaviš, lahko ustaviš! Ker ljubezen zmore drugače. želi opozoriti na pomen prepoznavanja in nujnost prijave spolnih zlorab otrok ter osveščati o nasilju. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije je žrtev spolne zlorabe vsaka peta deklica in vsak sedmi deček, so sporočili iz inštituta.