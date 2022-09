Milanović: Boril se bom za to, da se Madžarski ne vzame evropskega denarja

Zagreb, 21. septembra - Hrvaški predsednik Zoran Milanović je danes kritiziral predlog Evropske komisije, da Madžarski zamrzne dostop do 7,5 milijarde evrov evropskih sredstev in to potezo označil za katastrofo. Komisija je v nedeljo zamrznitev sredstev predlagala zaradi pomanjkljivosti na področjih javnega naročanja in boja proti korupciji v tej državi.