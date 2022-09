Mariborski proračun bo z rebalansom znižan za skoraj osem milijonov

Maribor, 21. septembra - Mariborski mestni svetniki se bodo na četrtkovi seji seznanili s polletnim poročilom izvrševanja letošnjega proračuna, sprejemali pa bodo tudi rebalans proračuna, ki ga bodo znižali za približno 7,7 milijona evrov. Proračun znaša 189,5 milijona evrov, do konca junija pa so uspeli realizirati 53,3 milijona prihodkov in 66,2 milijona evrov odhodkov.