V Veliki Britaniji nove napovedi stavk na železnicah

London, 21. septembra - Potem ko so bile stavke zaposlenih na britanskih železnicah zaradi smrti kraljice Elizabete II. odpovedane, sindikati zdaj zaradi plačnih nesoglasij napovedujejo nove stavkovne akcije. Sindikat strojevodij Aslef stavko v 12 podjetjih načrtuje 1. in 5. oktobra, sindikat delavcev v železniškem in pomorskem prometu RTM pa v 15 podjetjih 1. oktobra.