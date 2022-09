Občina Ankaran še ne bo gradila pokopališča in zamenjala zemljišč z državo

Ankaran, 21. septembra - Ankaranski občinski svetniki so v torek sprejeli rebalans, s katerim so bistveno spremenili letošnji proračun. Zaradi različnih zapletov občina letos ne bo začela graditi pokopališča in ne bo izpeljala predvidenih menjav zemljišč z državo. Predvidene prihodke so znižali s 23,1 na 8,9 milijona evrov, predvidene odhodke pa z 31,1 na 17,4 milijona.