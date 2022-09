Ministrstvo vabi k sodelovanju pri pripravi predloga podnebnega zakona

Ljubljana, 21. septembra - Ministrstvo za okolje in prostor je začelo pripravljati nov predlog zakona o podnebnih spremembah, ki bo služil kot pravni okvir za izvajanje in poročanje o vseh vidikih podnebne politike v Sloveniji. V proces priprave vabijo zainteresirane deležnike, ki lahko predloge glede potencialnih vsebin zakona posredujejo najpozneje do 21. oktobra.