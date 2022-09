ZDA in Rusija kljub napetostim nadaljujejo skupne polete na ISS

Moskva/Bajkonur, 21. septembra - Ameriški astronavt in dva ruska kozmonavta so danes z ruskim vesoljskim plovilom sojuz poleteli na Mednarodno vesoljsko postajo (ISS), kljub napetostim med Moskvo in Washingtonom zaradi ruske invazije na Ukrajino. Iz ruskega vesoljskega izstrelišča v Kazahstanu so poleteli nekaj minut po 16. uri, poroča francoska tiskovna agencija AFP.