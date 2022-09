Ljubljanska borza: Največ zanimanja za delnice Petrola

Ljubljana, 21. septembra - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP se je danes znižal za 0,73 odstotka, skupni promet se je ustavil malenkost pod enim milijonom evrov. Od tega je bilo dve petini poslov sklenjenih z delnicami Petrola, ki so se pocenile najbolj, za skoraj tri odstotke. Dražje kot v torek so le delnice Cinkarne Celje in Krke.