V Grčiji oktobrski računi za energijo nižji za 90 odstotkov

Atene, 21. septembra - Grčija je ob energetski krizi za oktober napovedala novo pomoč državljanom, vredno 1,1 milijarde evrov. Znašala bo do 436 evrov na megavatno uro, s čimer bodo oktobrski računi za električno energijo in plin nižji do 90 odstotkov. Pomoč bo po načrtih dosegla 90 odstotkov gospodinjstev, je danes povedal grški minister za energetiko Kostas Skrekas.