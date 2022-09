TZS pozvala k začasni ustavitvi primerjanja cen osnovnih živil

Ljubljana, 21. septembra - Trgovinska zbornica Slovenije (TZS) je kmetijsko ministrstvo pozvala, naj začasno ustavi projekt primerjanja cen osnovnih živil. Z ministrstvom so se že dogovorili za sestanek, na katerem bodo proučili strokovna vprašanja, da bi preprečili nepravilnosti in napake v popisu cen, so danes sporočili iz zbornice.