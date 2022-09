Kandidaturo s podpisi volivcev danes vložila še Pirc Musarjeva

Ljubljana, 21. septembra - Kandidaturo za predsednico republike, podprto z več kot 5000 podpisi volivcev, je danes vložila tudi Nataša Pirc Musar. Kot je ob tem poudarila, se v kampanjo podaja brez bremen strankarske preteklosti, saj da nikoli ni bila in tudi ne bo članica nobene stranke, a se že več kot 25 let zavzema za človekove pravice, vladavino prava in pravno državo.