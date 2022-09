WHO: Nenalezljive bolezni odgovorne za 74 odstotkov vseh smrti

Ženeva, 21. septembra - Nenalezljive bolezni, kot so bolezni srca, rak ali sladkorna bolezen, so odgovorne za 74 odstotkov vseh smrti na svetu, z odpravljanjem dejavnikov tveganja za te bolezni pa bi lahko rešili na milijone življenj, je danes sporočila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) in vlade po svetu pozvala k ukrepanju na tem področju.