V Gorjah nov park s kolesarskim poligonom in bralnim gnezdom

Gorje, 21. septembra - Občina Gorje bo uresničila večletne želje prebivalcev stanovanjskih blokov v Spodnjih Gorjah in gorjanskih otrok ter uredila nov park s kolesarskim poligonom, vadbenim kozolcem in bralnim gnezdom. Urejanje območja, ki bo namenjeno medgeneracijskemu druženju, gibanju in sprostitvi, bo steklo danes.