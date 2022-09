Ob letošnjem svetovnem dnevu družinske hiperholesterolemije posebna pozornost zdravju žensk

Ljubljana, 21. septembra - Ob letošnjem svetovnem dnevu ozaveščanja o družinski hiperholesterolemiji so strokovnjaki posebno pozornost namenili predvsem ženskam z omenjeno boleznijo. Na današnji novinarski konferenci Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije so izpostavili zgodnje odkrivanje bolezni in ustrezno zdravljenje, kar lahko tudi rešuje življenja.