Več kot sto tujcev iz azilnih domov poskušalo z vlakom odpotovati v Italijo

Koper, 21. septembra - Koprske policiste so v torek ob 19. uri obvestili, da je na vlak iz Ljubljane proti Italiji vstopilo večje število tujcev. Vlak so pregledali na železniški postaji v Divači ob 20.30 in ugotovili, da je na njem več kot sto tujcev, ki so zapustili prostore azilnega doma v Ljubljani oziroma Logatcu. Postopki še potekajo.