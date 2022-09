Odpoklic perutninske hrenovke AIA Wudy Maxi pack Classico 1 kg

Ljubljana, 21. septembra - Uvoznik in distributer Hrib je iz prodaje odpoklical perutninske hrenovke AIA Wudy Maxi pack Classico 1 kg proizvajalca AIA - Agricola Italiana Alimentare. Živilo odstranjujejo iz prodaje zaradi ugotovljene prisotnosti bakterije listeria monocytogenes, ki lahko pri potrošnikih povzroči črevesne težave (driska, bruhanje, ...).

Serijska oznaka izdelka je 1798614, rok uporabe pa 20.9.2022.

Serijska oznaka izdelka je 1820077, rok uporabe pa 29.9.2022.

Serijska oznaka izdelka je 1820665, rok uporabe pa 30.9.2022.

Serijska oznaka izdelka je 1839979, rok uporabe pa 10.10.2022.

Serijska oznaka izdelka je 1860349, rok uporabe pa 19.10.2022.

Serijska oznaka izdelka je 1869109, rok uporabe pa 22.10.2022.

Serijska oznaka izdelka je 1877305, rok uporabe pa 27.10.2022.

Serijska oznaka izdelka je 1883439, rok uporabe pa 29.10.2022.

Serijska oznaka izdelka je 1883993, rok uporabe pa 31.10.2022.

Serijska oznaka izdelka je 1900782, rok uporabe pa 8.11.2022.

Serijska oznaka izdelka je 1933896, rok uporabe pa 22.11.2022.

Podjetje kupce prosi, da izdelka ne zaužijejo in ga vrnejo na mesto nakupa, kjer jim bodo povrnili stroške. Če to ni mogoče, pa naj ga zavržejo. Kupci se lahko za dodatne informacije obrnejo na podjetje Hrib prek telefonske številke 03 746 13 20 ali prek elektronskega naslova info@hrib.si, so še sporočili iz podjetja.