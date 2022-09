Britanska vlada napovedala še polletno kapico na cene energije za podjetja

London, 21. septembra - Potem ko je britanska vlada pred 14 dnevi predstavila dveletno kapico na cene električne energije in plina za gospodinjstva, je zdaj napovedala še kapico za podjetja, javne zavode in nevladne organizacije. Nase naj bi prevzela skoraj polovico njihovih stroškov za energijo. Shema pomoči bo v veljavi šest mesecev, od oktobra do vključno marca.