Turizem Ljubljana s tednom turizma za meščanke in meščane

Ljubljana, 21. septembra - Turizem Ljubljana bo prvič pripravil teden ljubljanskega turizma, namenjen meščankam in meščanom. Slednje vabijo na številne aktivnosti in doživetja, ki se bodo odvila med soboto in prihodnjim petkom. "V tem času se bodo prebivalci mesta lahko prelevili v turiste v svojem mestu in dodobra izkusili, kaj vse jim ta ponuja," so navedli.