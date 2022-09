V neurju poškodovana cesta med Kobaridom in Bovcem znova prevozna

Bovec/Kobarid, 21. septembra - Po hudem neurju in podoru, zaradi katerega so minuli teden za promet zaprli glavno cesto med Kobaridom in Bovcem pod Tonovcevim gradom, so pristojne službe pohitele s sanacijo. V ponedeljek so jo uspešno zaključili, tako da je cesta znova odprta za ves promet.