Na prvih pogajanjih sindikatov zdravstva in socialnega varstva z resornim ministrstvom nič konkretnega

Ljubljana, 21. septembra - Ministrstvo za zdravje je danes na prvi seji drugega kroga pogajanj v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva predstavila en del izhodišč in napovedalo, da bo drugi del izhodišč za socialno varstvo vlada sprejela danes ali v četrtek, je po pogajanjih za STA povedala predsednica sindikata zdravstva in socialnega varstva Irena Ilešič Čujovič.