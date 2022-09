Janja Garnbret in Luka Potočar slovenska aduta tudi v Džakarti

Ljubljana, 21. septembra - Tudi na finalni tekmi svetovnega pokala v težavnosti športnega plezanja v Džakarti bo močno zastopstvo Slovenije. Za še zadnje točke v težavnosti za seštevek pokala se bo merila slovenska peterica, in sicer Janja Garnbret, Luka Potočar, Mia Krampl, Vita Lukan in Milan Preskar, ki so se danes odpravili na pot proti Indoneziji.