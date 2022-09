Kriminalisti na območju Viča in Medvod zasegli prepovedano drogo

Ljubljana, 21. septembra - Ljubljanski kriminalisti so na podlagi odredbe pristojnega sodišča opravili dve hišni preiskavi na območju Viča in v okolici Medvod. V hišnih preiskavah so pri 23- in 44-letniku odkrili snovi, za katere sumijo, da so prepovedane droge, so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Preiskovalni sodnik je za oba odredil pripor.