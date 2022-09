Ministrstvo: Pri nabiranju gob in gozdnih plodov upoštevajmo gozdni bonton

Ljubljana, 21. septembra - Kmetijski ministrstvo v času sezone nabiranja gob in drugih gozdnih plodov poziva k spoštljivemu odnosu do gozda in spoštovanju t. i. gozdnega bontona, po katerem v gozdu med drugim ne odmetavamo smeti, ne uničujemo rastlin in gob, ne plašimo živali ter ne presegamo dovoljenih količin nabranih gob, rastlin in plodov.

Kot so v današnji objavi zapisali na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, je prost dostop do gozdov in rekreativno nabiranje gozdnih sadežev, plodov in gob "civilizacijski dosežek, ki je zapisan v naše predpise". "Omogoča, da gozd in vse njegove lepote ter dobrine uživajo tudi tisti, ki niso lastniki gozda. Pri uresničevanju teh civilizacijskih dobrin pa moramo vsi skupaj upoštevati omejitve, ki so pogoj, da lahko te dobrine uživamo," so poudarili.

Spomnili so, da je pri dostopu v gozd z vozilom treba upoštevati omejitve, ki veljajo za uporabo na gozdnih cestah in ostalih gozdnih prometnicah. Režim za posamezno gozdno cesti je določen na tabli vhodu na cesto. Kakršnakoli vožnja po gozdnih vlakah, ki ni povezana z gospodarjenjem gozdom, je prepovedana. Vozilo se sme ustaviti in parkirati le do 5 metrov od roba ceste, pri čemer se ne sme zapreti gozdnih vlak ali kakorkoli drugače omejevati gospodarjenja z gozdom in prometa.

"Ko smo v gozdu, se zavedajmo, da smo zgolj gostje v občutljivem ekosistemu in gostje na zemljišču, ki ima lastnika, zato spoštujmo pravila lepega obnašanja v gozdu," so poudarili.

Tako v gozdu ne puščajmo oz. odmetavajmo odpadkov, ne poškodujmo gozdnih dreves, gozdnega rastja, rastlin in gob, ne vpijmo ali kako drugače povzročajmo hrupa, saj s tem plašimo gozdne živali, ne kurimo in pri rekreativnem nabiranju plodov, zelnatih rastlin, mahov in gob ne presegajmo dovoljene količine, pozivajo na ministrstvu in dodajajo tudi, da obiskovanje gozdnih rezervatov in pragozdnih ostankov ni dovoljeno.

Svetujejo tudi, kaj je treba upoštevati pri nabiranju gob. Gobo se lahko odtrga le na način, da se ne poškoduje podgobja, torej, da gobo nežno zavrtimo okoli pokončne osi ali pa da jo pri tleh odrežemo z nožem. Gobe, ki jih nabiramo, morajo biti razvite do te mere, da prepoznamo njene morfološke znake in smo tako tudi zaradi svoje varnosti prepričani, da je to goba, za katero zagotovo vemo, da je užitna, ter da ni na seznamu zaščitenih vrst. Odtrgano gobo očistimo in jo položimo v košaro oz. drugo sredstvo za prenašanje, ki mora biti zračno. Nikakor gob ne prenašamo v plastičnih ali drugih vrečkah, ki ne omogočajo pretoka zraka, poudarjajo.

Posamezni obiskovalec gozda lahko za lastne potrebe nabere dnevno največ dva kilograma gob, do dva kilograma plodov, mahov in kostanja ter do en kilogram zelnatih rastlin. Nespoštovanje določil rekreativnega nabiranja plodov, zelnatih rastlin in gob v gozdu je prekršek, za katerega je zagrožena globa.

Gozdarski inšpektorji bodo v jesenskem času izvajali inšpekcijski nadzor nabiranja gozdnih sadežev in plodov in nedovoljene vožnje v gozdovih, so še sporočili.