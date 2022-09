Švicarji svetovni prvaki v mešanem ekipnem kronometru

Sydney, 21. septembra - Švicarji so svetovni prvaki v mešanem ekipnem kronometru. Na svetovnem prvenstvu v cestnem kolesarstvu v Wollongongu, obalnem mestu južno od Sydneyja v Avstraliji, so v vožnji na čas ugnali Italijane, ki so bili drugi. Bron je pripadel domačinom, Avstralcem. Ekipna preizkušnja je minila brez slovenske udeležbe.