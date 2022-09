Pahor podprl odpoklic veleposlanika v ZDA Toneta Kajzerja

New York, 20. septembra - Predsednik republike Borut Pahor se je odločil podpisati ukaz o odpoklicu veleposlanika v ZDA Toneta Kajzerja, so nocoj sporočili iz predsednikovega urada. To se je odločil po današnjem telefonskem pogovoru s premierjem Robertom Golobom. Mu je pa hkrati izrazil nezadovoljstvo, ker o odločitvi ni bilo predhodnega posveta z njim.