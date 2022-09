Fides sprejel odločitev o splošni stavki zdravnikov in zobozdravnikov

Ljubljana, 20. septembra - Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides je danes sprejel odločitev o splošni stavki. Začela se bo 19. oktobra ob 7. uri, "če pogajanja o reševanju njihovih stavkovnih zahtev ne bodo obrodila sadov". Zahtevajo izstop iz enotnega plačnega sistema in pogajanja o novem tarifnem delu kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike.