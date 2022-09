Jeseničani zanesljivo prvi finalisti hokejskega pokala

Celje, 20. septembra - Hokejisti Sija Acronija Jesenic so prvi finalisti letošnje izvedbe pokalnega tekmovanja. V današnji prvi polfinalni tekmi so v gosteh premagali ekipo LEDX Celje s 4:0 (3:0, 1:0, 0:0). Tekmeca bodo dobili po sredini drugi polfinalni tekmi med Slavijo Junior in SŽ Olimpijo.