Evropske borze v minusu, nafta cenejša, evro nižje

London/Frankfurt/Pariz, 20. septembra - Indeksi na evropskih borzah so trgovanje sklenili pod gladino. Vlagatelje v slabo voljo spravljajo centralne banke, ki se z visoko inflacijo spopadajo z zviševanjem obrestnih mer. Po pričakovanjih bosta ključno obrestno mero ta teden dvignila ameriški Federal Reserve in britanska Bank of England. Nafta se je pocenila, padla je tudi vrednost evra.