Odprli prenovljeno koprsko palačo Sabini Grisoni

Koper, 20. septembra - V Kopru so danes slovesno odprli prenovljeno palačo Sabini Grisoni, v kateri bo delovalo več organizacij, ki skrbijo za otroke, starejše in osebe s težavami v duševnem zdravju. Občina Koper in Obalni dom upokojencev Koper sta v obnovo vložila dva milijona evrov, tudi z nepovratno evropsko pomočjo. Stavba je razglašena za spomenik lokalnega pomena.