Guterres ob svetovnem dnevu miru poziva k odpravi rasizma

New York, 21. septembra - Svet danes obeležuje mednarodni dan miru. Tema letošnjega dne miru, ki poteka v senci vojne v Ukrajini, je "odpravimo rasizem, zgradimo mir". Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je v poslanici ob tej priložnosti poudaril, da je le mir plemenita in nujna pot, ki vodi do boljšega in bolj pravičnega sveta za vse ljudi.