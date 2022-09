V Izraelu našli najstarejše sledi uporabe opija

Tel Aviv, 20. septembra - Izraelski raziskovalci so na okoli 3500 let starem pokopališču v kraju Tel Yehud blizu Tel Aviva v keramičnih posodah našli sledi opija, so v skupni izjavi sporočili iz Univerze v Tel Avivu, znanstvenega inštituta Weizmann in Izraelskega urada za starine. Gre za najstarejše znane dokaze o uporabi opija pri ljudeh, poročajo tuje tiskovne agencije.