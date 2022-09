Regijsko študijsko središče savinjske regije obeležuje 20 let delovanja

Celje, 20. septembra - V javnem zavodu Regijsko študijsko središče, pristojnem za razvoj visokošolskega izobraževanja na območju savinjske regije, obeležujejo 20 let delovanja. Poleg razvoja visokega šolstva skrbijo tudi za promocijo vseživljenjskega učenja. Ustanoviteljice zavoda so sicer ob 25 občinah tudi regijske gospodarske in obrtne zbornice.