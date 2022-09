Razstava V čevljih zmagovalcev - Slovenci in Slovenke ter njihovi športni dosežki

Ljubljana, 20. septembra - V Muzeju novejše zgodovine Slovenije (MNZS) v ljubljanskem Tivoliju so pripravili razstavo V čevljih zmagovalcev - Slovenci in Slovenke ter njihovi športni dosežki. Razstava bo na ogled do 1. aprila prihodnje leto. Z razstavo odpirajo vrata živahnemu dogajanju pred petkovim dnevom slovenskega športa, ki je od leta 2020 državni praznik.