Vreme: Spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami

Ljubljana, 20. septembra - Zvečer in v prvem delu noči bo še spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo manjše plohe in tudi kakšna nevihta, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Na Primorskem bo pihala šibka burja, drugod bo prehodno zapihal veter severnih smeri. Do jutra se bo razjasnilo, nekaj oblačnosti bo ostalo na vzhodu. Jutranje temperature bodo od 0 do 7, na Primorskem do 12 stopinj Celzija. V sredo bo povečini sončno, predvsem na vzhodu bo občasno nekaj več oblačnosti. Pihal bo severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18, na Primorskem ob šibki burji do 22 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek se bo nadaljevalo sončno vreme, popoldne bo nastajala kopasta oblačnost, na severovzhodu bo možna kakšna ploha. V petek bo še večinoma sončno, na zahodu bo nekaj več oblačnosti. Zapihal bo jugozahodni veter.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope vztraja območje visokega zračnega tlaka, le vzhodna Evropa je še pod vplivom vremenskih motenj. Od severa k nam doteka razmeroma hladen in prehodno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Zvečer in v prvem delu noči bo še spremenljivo s posameznimi plohami in tudi kakšno nevihto. Do jutra se bo večinoma razjasnilo. Ob severnem Jadranu bo pihala šibka do zmerna burja. V sredo bo sončno s popoldansko kopasto oblačnostjo. V krajih vzhodno od nas lahko nastane kakšna ploha. Ob severnem Jadranu bo pretežno jasno, pihala bo šibka do zmerna burja.